Титов – о Месси: «В свои 35 лет человек выдал, наверное, лучший турнир»

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал выступление одного из лучших футболистов в истории, чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

«В свои 35 лет человек выдал, наверное, лучший турнир; наверное, лучше только 1986 год, когда Диего Марадона вёл-вёл свою сборную и в итоге закончил тем, что отдал этот легендарный пас на Бурручагу», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Месси впервые в своей карьере выиграл золотые медали чемпионата мира. После этого события многие футбольные эксперты поставили его в один ряд с легендарными футболистами Диего Марадоной и Пеле, а часть из специалистов и вовсе выделила его на фоне всех.