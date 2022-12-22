Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Премьер Венгрии нахваливает Месси

22 Декабря 2022 • 11:48 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Венгерский премьер Виктор Орбан - большой поклонник футбола, он вылетел в Катар дабы присутствовать при полуфиналах и финале чемпионата мира - для политика его калибра выделить сразу несколько дней для этого является большой роскошью. Впрочем, наверняка Орбан использовал этот визит и для деловых переговоров, однако за футболом он действительно следил пристально. Орбан очень доволен тем, что Лионель Месси принес Аргентине победу в чемпионате мира - он считает, что Лео подтвердил свое величие.

- Вопрос решен, все понятно. Лионель Месси - величайший, - цитирует слова Орбана Nemzeti Sport. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Виктор Орбан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
12:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентинские фанаты подожгли щит с изображением Мбаппе 1 видео
11:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орбану понравилась организация чемпионата мира - он поблагодарил Катар и марокканцев
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Во Франции обсуждают беспрецедентный отпуск Ремзи - не появляется уже более 3 недель
11:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Премьер Венгрии нахваливает Месси
09:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Романцев: «Я бы не перевёл Роналду в запас, Криштиану принадлежит к касте неприкасаемых» 2
09:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдиньо назвал следующего обладателя «Золотого мяча» 4
09:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Романцев рассказал, в чём Марадона лучше Месси
09:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Романцев оценил шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира
09:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пост Месси с кубком мира установил рекорд во всех соцсетях 3
08:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бьянки: «Месси чемпион, но Марадона всё равно - лучший»
08:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Казанский назвал лучшего тренера ЧМ-2022
08:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Форвард сборной Германии: «Порой нам желают провала, а не успеха»
06:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рами: Аргентина празднует победу над Мбаппе больше, чем свой титул
06:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, почему Гомес так мало играл за Аргентину на ЧМ-2022
05:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего футболиста в истории
Все новости
Рекомендуем