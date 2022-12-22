Премьер Венгрии нахваливает Месси

Венгерский премьер Виктор Орбан - большой поклонник футбола, он вылетел в Катар дабы присутствовать при полуфиналах и финале чемпионата мира - для политика его калибра выделить сразу несколько дней для этого является большой роскошью. Впрочем, наверняка Орбан использовал этот визит и для деловых переговоров, однако за футболом он действительно следил пристально. Орбан очень доволен тем, что Лионель Месси принес Аргентине победу в чемпионате мира - он считает, что Лео подтвердил свое величие.

- Вопрос решен, все понятно. Лионель Месси - величайший, - цитирует слова Орбана Nemzeti Sport.