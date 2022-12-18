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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мбаппе получил золотую бутсу

18 Декабря 2022 • 21:54 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время церемонии награждения после финала чемпионата мира получил золотую бутсу. Этот приз вручают лучшему бомбардиру турнира.

Мбаппе на прошедшем мундиале забил восемь голов. Три из них форвард записал на свой счёт в финальной игре против Аргентины. Впрочем, голевые подвиги Килиана не принесли французам трофея – они проиграли в серии послематчевых пенальти.  

Добавим, что Килиан Мбаппе уже становился чемпионом мира в 2018 году в России.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году. Турнир будут принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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