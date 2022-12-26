Масоэро рассказал об эмоциях от победы на ЧМ-2022

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал об эмоциях после победы родной сборной на чемпионате мира - 2022.

«Когда Монтиель забил решающий пенальти, то все стали прыгать, кричать, обниматься и плакать. Мой папа прибежал из своей комнаты — потому что они с мамой там смотрели все матчи. Он на радостях открыл шампанское и стал всех и вся обливать вокруг. Никогда не видел его таким счастливым, а мама всё это записывала на видео. Мы с друзьями побежали и прыгнули в бассейн, врубили музыку и стали кричать, петь. Это было невероятно!» — рассказал футболист клуба РПЛ, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Масоэро отметил, что первые две встречи «альбиселесте» смотрел, находясь в расположении клуба, а уже финал и остальные игры — в окружении 12-13 человек дома. Игрок вспомнил, что первый гость пришёл перед решающим матчем турнира в 8:30 по местному времени.

Напомним, что Аргентина в третий раз в истории стала сильнейшей сборной планеты. В финале подопечные Лионеля Скалони обыграли Францию в серии пенальти.