Погребняк: «Месси - гений, Мбаппе - зверь»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк высказался о финале чемпионата мира – 2022, в котором сошлись национальные команды Аргентины и Франции.

«Лучший финал из тех, что я видел, а может и за всю историю. Мбаппе - зверь, Месси - гений. Лео теперь настоящий идол Аргентины. Очень рад за него», - приводит слова Погребняка «Матч ТВ».

В финале мундиаля Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3.

Напомним, что лучшим игроком мундиаля был признан нападающий «альбиселесте» Лионель Месси. На его счету семь забитых мячей и три результативные передачи.