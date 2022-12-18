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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Журавель: «Аргентина выиграет чемпионат мира»

18 Декабря 2022 • 16:04 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.10 2 2.90
Через 1 ч. 39 мин.

Известный журналист Тимур Журавель, посетивший все матчи чемпионата мира, дал прогноз на финал турнира, в котором лицом к лицу сойдутся сборные Аргентины и Франции.

«Я думаю, что Аргентина выиграет. Неважно, с голом Месси или нет. Думаю, Аргентине нужнее. Аргентина не фаворит, она слабее по игре в футбол, но она возьмёт кубок», - высказался Журавель. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Тимур Журавель
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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