Бушманов: «Рад, что финал чемпионата мира оказался именно таким»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем финале чемпионата мира, в котором встретятся команды Аргентины и Франции.

Специалист признался, что очень рад видеть в решающем матче мундиаля именно эти сборные, так как оба коллектива сейчас находятся в отличной форме.

«Думаю, что все плюс-минус ожидали увидеть такой финал. За кого буду болеть? Особых предпочтений у меня нет. Хочется увидеть красивый футбол», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что на стадии 1/2 финала Аргентина уверенно обыграла Хорватию (3:0), а Франция сломила сопротивление Марокко (2:0). Очное противостояние двух лучших команд чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.