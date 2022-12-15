Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за три дня до финала ЧМ-2022

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси отсутствовал на тренировке своей команды за три дня до финала чемпионата мира - 2022.

Однако, по информации AS, причиной для этого не является какое-либо повреждение. Нападающий «Пари Сен-Жермен» выполнял упражнения в тренажерном зале в хорошем самочувствии. Сообщается, что возможность не принимать участие в сегодняшней тренировке также получили Алексис Макаллистер, Родриго де Пауль и Эмилиано Мартинес. А Анхель ди Мария вернулся к упражнениям в общей группе после пропуска полуфинальной встречи против сборной Хорватии.

Шанс взять третий трофей чемпионов мира «альбиселесте» получат в воскресенье, 18 декабря. Соперником сильнейшего коллектива Южной Америки станут действующие чемпионы мира из Франции.