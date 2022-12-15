Дешам рассказал, как Франция будет играть против Месси

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно финала чемпионата мира против национальной команды Аргентины.

«Лионель Месси потрясающе играет на турнире с первого матча. В данный момент он пребывает в восхитительной форме, он очень хорош в паре с другим нападающим. Постараемся максимально ограничить его влияние на игру», - передает слова специалиста Lequipe.

Финальный матч чемпионата мира между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в матче за третье месте сыграют Хорватия и Марокко.