Казанский: «Финал Аргентина - Франция - величайшая игра в истории футбола»

Комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от финального поединка чемпионата мира – 2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.

«Величайший финал! Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола. На мой взгляд, ничего ярче не было вообще - ни в одном турнире», - приводятся слова комментатора на страницах «Спорт-экспресса».

В финале мундиаля Аргентина победила Францию в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время встречи завершилось результативной ничьей со счетом 3:3. «Альбиселесте» в третий раз стали обладателями кубка мира.