Глушаков: «Фантастический финал, снимаю шляпу перед Месси»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, выступающий сейчас за подмосковные «Химки», отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Фантастический финал! Не помню более интересного матча. Месси вписал свое имя в историю. Лионель хорошо поработал и выиграл всевозможные титулы. Снимаем перед ним шляпу», - приводятся слова Глушакова на страницах издания «Чемпионат».

В финальном матче мундиаля-2022 Аргентина одолела Францию (3:3, 4:2 пен.) и стала трехкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим футболистом турнира. 35-летний нападающий забил семь мячей и сделал три ассиста в семи поединках.