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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Скалони: «Мбаппе молод, он продолжит прогрессировать, в этом нет никаких сомнений»

17 Декабря 2022 • 17:25 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 23 ч. 0 мин.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением о нападающем французской команды Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022.

«Можно ли остановить Мбаппе? Это скорее командная работа, чем индивидуальный вопрос. И это касается не только Мбаппе. Несмотря на то, что он хороший игрок, у Франции есть и другие футболисты, которые помогают и делают игру команды лучше. Сейчас Килиан молод, он продолжит прогрессировать, в этом нет никаких сомнений», — передает слова Скалони издание L’Equipe.

Напоминаем, что в финальном поединке на мундиале в Катаре сыграют команды Аргентины и Франции. Встреча начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Лионель Скалони Килиан Мбаппе
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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