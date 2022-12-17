Скалони: «Мбаппе молод, он продолжит прогрессировать, в этом нет никаких сомнений»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением о нападающем французской команды Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022.

«Можно ли остановить Мбаппе? Это скорее командная работа, чем индивидуальный вопрос. И это касается не только Мбаппе. Несмотря на то, что он хороший игрок, у Франции есть и другие футболисты, которые помогают и делают игру команды лучше. Сейчас Килиан молод, он продолжит прогрессировать, в этом нет никаких сомнений», — передает слова Скалони издание L’Equipe.

Напоминаем, что в финальном поединке на мундиале в Катаре сыграют команды Аргентины и Франции. Встреча начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.