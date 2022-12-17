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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Финал ЧМ-2022 посетят 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков

17 Декабря 2022 • 07:38 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Финальный поединок чемпионата мира – 2022 в Катаре, по данным L'Equipe, посетят 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков.

Стадион «Лусаил», который примет заключительную игру турнира, в общей сложности вмещает в себя 88966 зрителей.

По ходу мирового первенства на всех матчах сборной Аргентины абсолютное большинство зрителей поддерживало южноамериканскую сборную. Исключением, по некоторым подсчётам, можно назвать лишь одну игру, Аргентина – Мексика, во время которой на трибунах проглядывалось примерное равенство в количестве фанатов.

Матч Аргентина – Франция состоится 18 декабря и начнётся в 18:00.

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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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