Финал ЧМ-2022 посетят 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков

Финальный поединок чемпионата мира – 2022 в Катаре, по данным L'Equipe, посетят 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков.

Стадион «Лусаил», который примет заключительную игру турнира, в общей сложности вмещает в себя 88966 зрителей.

По ходу мирового первенства на всех матчах сборной Аргентины абсолютное большинство зрителей поддерживало южноамериканскую сборную. Исключением, по некоторым подсчётам, можно назвать лишь одну игру, Аргентина – Мексика, во время которой на трибунах проглядывалось примерное равенство в количестве фанатов.

Матч Аргентина – Франция состоится 18 декабря и начнётся в 18:00.