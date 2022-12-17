Газзаев: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ»

Экс-наставник ЦСКА и национальной сборной России Валерий Газзаев рассказал о личных симпатиях в финале мирового первенства в Катаре, где сойдутся команды Аргентины и Франции.

«В финале буду болеть за Аргентину. Там играет феномен мирового футбола — Месси. Кубок мира — единственный титул, которого не хватает в карьере лучшего игрока мирового футбола. Хочется, чтобы он выиграл», — сказал Газзаев в интервью для Sport24.

Напомним, что аргентинцы и французы сойдутся в очном противостоянии 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на сайте LiveResult.ru.