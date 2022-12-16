Колосков: «Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем финальном поединке между сборными Аргентины и Франции на чемпионате мира – 2022.

«Хотелось бы, чтобы Месси закончил карьеру с золотой медалью. Не то, что я не люблю Францию или люблю Аргентину. Просто хочется, чтобы человек с такой выдающейся игрой имел в коллекции золотую медаль», - передает слова Колоскова издание Metaratings.ru.

Финальный поединок чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции состоится воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.