Мальдини: «Тео Эрнандес и Жиру доказали свою важность для сборной Франции»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об игре представителей клуба, добравшихся до финала чемпионата мира в Катаре.

Тео Эрнандес и Оливье Жиру завоевали место в основном составе команды Дидье Дешама, которая сыграет в финале мундиаля против сборной Аргентины.

«Тео и Оливье с самого начала турнира начали доказывать свою важность для французской сборной. Мы в «Милане» гордимся ими, будет очень приятно видеть наших игроков в предстоящем финале чемпионата мира», – передаёт издание TMW слова легендарного экс-защитника.

Матч сборных Франции и Аргентины состоится 18 декабря.