Казанский дал прогноз на финал Аргентина - Франция

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от поединка между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира – 2022.

«3:1. Думаю, Скалони придумает какой-то хитроумный план - и остановит Францию. Их можно обыграть тренерским конспектом. Плюс у Аргентины есть Месси, который в потрясающей форме», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

Финальный поединок Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Добавим, что французы являются действующими чемпионами мира.