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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе забил восемь голов на ЧМ - это повторение рекорда 21-го века

18 Декабря 2022 • 20:54 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Килиан Мбаппе забил три мяча в финальном матче чемпионата мира в Катаре, и он довел общий счет своих голов в турнире до восьми. Таким образом, он повторил рекорд 21-го века для чемпионатов мира - в 2002 году бразильский центрфорвард Роналдо также забил восемь голов, а Бразилия в тот год стала чемпионом мира. Абсолютный же рекорд принадлежит соотечественнику Мбаппе - Жюст Фонтен в 1958 году забил целых тринадцать мячей в ходе чемпионата мира, в тот год прошедшего в Швеции.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Сборная Аргентины Сборная Франции Жюст Фонтен Килиан Мбаппе ЧМ-2002
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