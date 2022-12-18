Мбаппе забил восемь голов на ЧМ - это повторение рекорда 21-го века

Килиан Мбаппе забил три мяча в финальном матче чемпионата мира в Катаре, и он довел общий счет своих голов в турнире до восьми. Таким образом, он повторил рекорд 21-го века для чемпионатов мира - в 2002 году бразильский центрфорвард Роналдо также забил восемь голов, а Бразилия в тот год стала чемпионом мира. Абсолютный же рекорд принадлежит соотечественнику Мбаппе - Жюст Фонтен в 1958 году забил целых тринадцать мячей в ходе чемпионата мира, в тот год прошедшего в Швеции.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.