Мостовой: «По-моему, Месси в финале даже не вспотел»

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался об игре Лионеля Месси в финале чемпионата мира - 2022.

«Всем, кто критиковал Месси и говорил, что ему не хватает для величия кубка мира. Сейчас он может сказать многим, что им теперь не хватает того, что он выиграл семь золотых мячей, побил все рекорды, которые только есть и будут. По-моему, он в финале даже не вспотел! Человеку 35 лет — это просто фантастика, сегодня я наблюдал фантастический пример», – заявил экс-игрок «Сельты» в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, даже в случае поражения Месси остался бы в статусе лучшего футболиста в истории.

Напомним, что в решающей игре мундиаля против Франции Лионель забил два мяча, став вторым бомбардиром турнира с семью голами и получив награду лучшего игрока катарского чемпионата мира.