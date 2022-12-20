Колосков: «На ЧМ-2022 футболиста другого ранга, как у Мбаппе, не видел»

Почётный президент Вячеслав Колосков высказался о выступлении Килиана Мбаппе на катарском чемпионата мира.

«На чемпионате мира футболиста другого ранга, как у Мбаппе, не видел. Кто в России Мбаппе? Да откуда ему взяться? Нет таких, конечно! Когда лучшие бомбардиры за 30 игр забивают по 10-12 голов. Дело в том, что если у футболиста есть перспективы, их нужно реализовать», — приводит слова Колоскова издание Sport24. По его мнению, проблема отечественных талантов заключается в отсутствии желания совершенствоваться.

Напомним, что на прошедшем мундиале Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с восьмью голами, дойдя со своей командой до финала ЧМ-2022.