Зеедорф – об игре Гризманна на ЧМ-2022: «Он всегда был таким»

Бывший нидерландский футболист Кларенс Зеедорф высказался об игре Антуана Гризманна и сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Французам предстоит сыграть в финале против сборной Аргентины. Встреча состоится 18 декабря.

Футбольная общественность активно обсуждает роль Антуана Гризманна, проделывающего впечатляющий для атакующего игрока объём оборонительной работы, но Зеедорф, похоже, не удивлён: «Он всегда играл подобным образом. Гризманн оказывает ключевое влияние как в атаке, так и в защите. В полузащите у французов много хороших молодых игроков. Это очень сбалансированная и высококлассная команда – настолько, что даже замены Дешама по ходу матчей не делают её слабее», – заявил в интервью TMW бывший хавбек.