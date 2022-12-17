Дзанети: «У Месси свой стиль, это не Марадона»

Бывшего игрока аргентинской сборной и миланского «Интера» Хавьера Дзанетти раздражают разговоры о том, что Лионель Месси, дескать, копирует Диего Марадону. Дзанетти считает, что у Месси свой стиль и он движется к победе в своей манере, а не так, как это делал в 1986 году безвременно покинувший нас Диего.

- В мире многие говорят, что Месси проводит чемпионат «а-ля Марадона». Но это не так. Месси показывает свой стиль, свой футбол. Он на одном уровне с Марадоной. И, даже если он проиграет финал, это восприятие не изменится, - цитирует слова Дзанетти итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.