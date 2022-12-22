«Омерзительное поведение»: Лебёф раскритиковал партнёра Месси

Экс-защитник сборной Франции Франк Лебёф раскритиковал аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса. После победы над «трёхцветными» в финале чемпионата мира – 2022 голкипер позволил себе несколько неуважительных выпадов в сторону Килиана Мбаппе.

«Омерзительное поведение Эмилиано. Это же видит весь мир. Так не должен себя вести профессионал и чемпион мира. Но самое странное то, что никто ему не помешал это сделать. Нельзя допускать такое в современном футболе», - передает слова Лебёфа RMC Sport.

Напомним, что Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 пен.) и стала чемпионом мира. В финальном матче Мбаппе отметился хет-триком.