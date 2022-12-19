Самедов: «Лучший финал, что я видел, сумасшедший сюжет»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от финального поединка чемпионата мира – 2022, в котором играли Аргентина и Франция.

«Лучший финал, что я видел. Две просто потрясающие команды дали спектакль. Это сумасшедший сюжет и игра!» - приводит слова Александра издание «Чемпионат».

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира, победив французов в драматичном поединке – 3:3, 4:2 по пенальти.

Лучшим футболистом мундиаля был признан Лионель Месси, который отметился на чемпионате мира семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в семи встречах.