Булыкин назвал три главных разочарования чемпионата мира

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин назвал сборные, которые сильнее всех разочаровали его на минувшем мундиале в Катаре.

«Выделю сборную Германии, которая думала не о футболе, а о чём-то другом. И сборную Бельгии – вообще ничего не показала», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Третьим разочарованием турнира Булыкин назвал тех, кто не смотрел турнир или отказался смотреть его заранее. Такие люди, по его мнению, теперь не ведают, что происходит в футбольном мире.

Немцы вылетели из группы Е, заняв в квартете третье место. Сборная Бельгии также заняла третье место, но уже в соседнем квартете F. Любопытно, что обе команды набрали по четыре очка. Выиграла мундиаль сборная Аргентины.