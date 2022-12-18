Мбаппе оформил дубль в течение минуты, счёт стал 2:2

В самом разгаре финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции. На 79-й минуте защитник Николас Отаменди проиграл борьбу за мяч Рандалю Коло-Муани и сбил его в штрафной площади. Арбитр указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Килиан Мбаппе и пробил в левый нижний угол ворот, а голкипер все же не выручил. Первый удар в створ у сборной Франции стал результативным, счет стал 1:2. В следующей атаке Мбаппе ударом с лета с левого угла штрафной вколотил мяч в дальнюю часть ворот - 2:2.

Напомним, что в первом тайме отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария.

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