Жиру: «Не дадим Месси насладиться лучшей ночью в его жизни»

Центрфорвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о финальном матче чемпионата мира – 2022 против национальной команды Аргентины.

«Месси – невероятный футболист, но наша команда не позволить Лионелю насладиться лучшей ночью в его жизни. Мы приложим все силы, чтобы остановить его», - приводятся слова нападающего в социальных сетях телеканала «Матч ТВ».

Финальный поединок чемпионата мира Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток команды услышат в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром противостояния назначен поляк Шимон Марциняк.