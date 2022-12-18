​Месси стал чемпионом мира – теперь у него 42 трофея

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. В финальном матче команда Лионеля Скалони обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Звёздный форвард «альбиселесте» Лионель Месси теперь имеет 42 трофея на своём счету.

Если говорить о международной карьере, то Лионель Месси выигрывал молодёжный чемпионат мира (2005), олимпийский футбольный турнир (2008), Кубок Америки (2021), Финалиссиму (2022) и чемпионат мира (2022).

Ранее стало известно о том, что после чемпионата мира – 2022 Лионель Месси больше не будет выступать за сборную Аргентины.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в 2026 году.