Пасторе: «Все в Аргентине считают Месси спасителем»

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Пасторе высказался о важности Лионеля Месси перед финалом чемпионата мира – 2022.

Уверенная игра 35-летнего капитана аргентинцев помогла команде Лионеля Скалони добраться до финала. Решающая битва против сборной Франции состоится 18 декабря.

«На Месси оказывается очень серьёзное давление, но он уверенно справляется с ним. Сейчас он выглядит как никогда зрелым и подготовленным. Лео – лучший в мире, все в Аргентине считают его избранным, спасителем, который подарит стране долгожданный кубок мира», – приводит L’Equipe слова Пасторе.

Лионель Месси подходит к финалу самым результативным игроком турнира – пять голов и три результативные передачи.