Парфёнов рассказал, какие команды удивили его на чемпионате мира

Российский футбольный тренер Дмитрий Парфёнов рассказал, какие команды больше всего удивили его на минувшем чемпионате мира в Катаре.

«Не разочаровала, а очень удивила — сборная Германии. Разочаровать можно болельщиков. Ещё думал, что Бразилия продвинется дальше по турнирной сетке», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Парфёнов добавил, что не смотрел все матчи на чемпионате мира. А каких-то грандиозных и неожиданных событий не произошло, но всегда в каждом турнире есть команда-сюрприз и на этот раз такой оказалась сборная Марокко.

Сборная Германии, напомним, в Катаре так и не смогла выйти из группы Е, а бразильцы вылетели в четвретьфинале от хорватов.