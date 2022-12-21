Джузеппе Росси: «Салт Бае, поцелуй мой зад»

Празднование победы сборной Аргентины в чемпионате мира было нарушено появлением известного ресторатора Салта Бая, известного также как Нусрет Гётче - он выбежал на поле и сделал несколько фотографий с игроками сборной Аргентины, которые, хотя и были неприятно удивлены, все же не стали чинить ему препятствия.

Поступок ресторатора неприятно удивил бывшего игрока итальянской сборной - Джузеппе Росси, который сейчас выступает за «СПАЛ».

- Салт Бае, поцелуй меня в зад. Ты хотел все внимание, трогал кубок, но какого черта, кто ты такой? Твои две минуты славы закончились, давай, до свидания, - написал в социальной сети Росси.