Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам планирует остаться у руля сборной Франции слухи

19 Декабря 2022 • 23:04 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам склоняется к продолжению работы в нынешней должности.

После проигранного сборной Аргентины финала чемпионата мира наставник заявил, что его будущее остаётся неясным и будет определено позднее, а в СМИ уже появились сообщения о возможном назначении на пост Зинедина Зидана. По информации L’Equipe, 54-летний специалист всё же склоняется к продлению контракта. Новый договор, согласно утверждениям источника, будет рассчитан до 2026 года.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Его действующее соглашение истекает в конце декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
00:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев оценил игру ди Марии в финале чемпионата мира
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Анчелотти: «Аргентина заслуженно выиграла ЧМ-2022»
00:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзюба - о жесте аргентинского вратаря: «Мне привет передавал»
00:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глен Джонсон: «Финал ЧМ-2022 лучше камбэка «Ливерпуля» в ЛЧ-2005»
00:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев: «Месси заслужил кубок мира всей своей карьерой»
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров сборной Франции
19 Декабря
23:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема может вернуться в сборную Франции, если Дешама сменит Зидан слухи
23:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Червиченко: «Будет эра Мбаппе»
23:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой отреагировал на уход Бензема из сборной Франции
23:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри уверенно возглавил один из рейтингов ЧМ-2022, несмотря на ранний вылет Испании
23:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рахимов считает, что у Бензема может быть обида на Дешама
23:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро объяснился за оскорбление Камавинга, которого назвал «членоголовым»
23:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мерет: «Аргентина одержала потрясающую победу»
23:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов - о победе Месси на ЧМ: «Идеальней вообще не бывает»
23:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам планирует остаться у руля сборной Франции слухи
Все новости
Рекомендуем