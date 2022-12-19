Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам склоняется к продолжению работы в нынешней должности.

После проигранного сборной Аргентины финала чемпионата мира наставник заявил, что его будущее остаётся неясным и будет определено позднее, а в СМИ уже появились сообщения о возможном назначении на пост Зинедина Зидана. По информации L’Equipe, 54-летний специалист всё же склоняется к продлению контракта. Новый договор, согласно утверждениям источника, будет рассчитан до 2026 года.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Его действующее соглашение истекает в конце декабря.