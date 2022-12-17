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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кучаев: «Франция сильнее Аргентины, но фактор Месси может сработать»

17 Декабря 2022 • 15:01 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

По словам российского футболиста, в предстоящей игре фаворитами будут считаться французы, но сам Кучаев намерен поддержать Аргентину, в составе которой выступает обладатель семи «Золотых мячей» Лионель Месси, никогда прежде не выигрывавший мундиаль.

«Очень хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Банально, у французов подбор игроков сильнее, команда играет намного сплочённее и качественнее. Но мне кажется, фактор Месси может сработать», — цитирует Кучаева Metaratings.

Напомним, матч Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Константин Кучаев
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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