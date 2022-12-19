Аргентинцев поздравил и Фернандо Алонсо - бывший чемпион мира Формулы-1

Бывший чемпион мира в Формуле-1 Фернандо Алонсо также, как и надлежит испанцу, следил за финалом чемпионата мира. Алонсо известен своей любовью к футболу - в компании некоторых других гонщиков он регулярно принимал участие в футбольных матчах, как и другой бывший чемпион мира - Михаэль Шумахер.

Однако Алонсо, хотя его многое связывает с Францией (он становился чемпионом мира в составе команды Renault, да и в последнее время выступал также в ней), однозначно поддержал сборную Аргентины, нарядившись в футболку этой сборной и написав короткое приветственное сообщение после того, как Аргентина выиграла в финале чемпионата мира.