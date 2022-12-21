Мбаппе произнёс мотивационную речь в перерыве финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попытался вдохновить товарищей по команде после провального первого тайма финального матча.

К перерыву на табло горел счёт 2:0 в пользу Аргентины, которая, как казалось, полностью контролирует игру – французы не нанесли ни одного удара по воротам. После неудачной 45-минутки лидер «трёхцветных» Мбаппе произнёс мотивационную речь в раздевалке, назвав финал «матчем всей жизни» и заявив, что «хуже быть просто не может», передаёт журналист Адриен Гренье. Во втором тайме команда Дидье Дешама сравняла счёт благодаря голам самого Мбаппе, забитым на 80-й и 81-й минутах. В дополнительное время Килиан вновь отличился и сравнял счёт (3:3), но в серии пенальти Аргентина взяла верх – 4:2.