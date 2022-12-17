Роналдиньо — о Мбаппе: «Мы, бразильцы, любим таких игроков»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдиньо поделился своим мнением о Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022.

«Как я оцениваю чемпионат мира для Мбаппе? Мне нравится смотреть за тем, как он играет. Я очень рад за него. Килиан еще очень молод. У него есть много важных качеств, таких как скорость, дриблинг, хладнокровие. Похоже, он сильная личность. Мы, бразильцы, любим таких игроков», — передает слова Роналдиньо издание L’Equipe.

Напомним, что финал мундиаля в Катаре между Аргентиной и Францией начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.