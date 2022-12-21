Мостовой — о финале ЧМ-2022: Это просто фантастика

Бывший форвард сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами своими впечатлениями от финала катарского чемпионата мира по футболу.

Мостовой сказал «Плеймейкеру», что после такого финала весь земной шар теперь прекрасно понимает, что такое футбол и что такое чемпионат мира. Экс-игрок считает, что все люди на планете смотрели этот матч.

«Все сейчас в шоке, ведь такой сценарий — это что-то невероятное. Просто фантастика», - добавил Мостовой.

Напомним, что в финальном поединке катарского мундиаля сборная Аргентины в серии пенальти сумела обыграть французов. Аргентинцы выиграли свой третий титул в истории.