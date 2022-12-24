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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Министр спорта Франции: «Празднования Аргентины смотрелись жалко»

24 Декабря 2022 • 12:32 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Во Франции все никак не могут пережить поражение в финале катарского чемпионата мира, продолжая роптать - в частности, на поведение аргентинцев после того, как они выиграли Кубок. В этот раз слово взяла министр спорта этой страны, Амели Кастера.

- Мне это празднование показалось недостойным и жалким. Наша команда проиграла с высоко поднятой головой, красиво. А то, что выдала Аргентина после окончания матча, недостойно такой красивой финальной игры. Очень неадекватные действия. Особенно то, что выкинул их голкипер, - считает Кастера, слова которой цитирует fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Декабря 2022 в 12:34
ай дык оне атбросы канкестадорския.. А-ха-ха-ха! )))
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