Агент: «Давно было ясно, что Месси впереди Роналду»

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался насчет противостояния аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду за звание лучшего игрока современности.

«Точка была поставлена еще раньше. Даже статистически давно было ясно, что Месси впереди. Он блестяще провел весь турнир! В каждую игру Месси внес решающий вклад», - сказал агент.

На чемпионате мира – 2022 Месси отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами. Он был признан лучшим футболистом турнира.

Аргентина в финале обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).