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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Линекер: Месси — подарок футбольных богов

19 Декабря 2022 • 05:17 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший игрок сборной Англии, а ныне эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях высказался об игре аргентинского форварда Лионеля Месси на катарском мундиале.

Линекер написал, что было привилегий наблюдать за игрой аргентинского футболиста на протяжении почти двух десятилетий. Эксперт отметил, что Месси является настоящим подарком футбольных богов.

«Было так приятно видеть, как Лео поднимает над головой главный приз в нашем виде спорта. Мои поздравления чемпиону», - добавил Линекер.

Напомним, что 35-летний Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира вместе с аргентинской сборной. В финальном матче Аргентина по пенальти обыграла французов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Гари Линекер Чм-2022
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