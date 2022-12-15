Ловчев – о Месси: «Команда в нём чувствует лидера»

Бывший защитник национальной сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал роль нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в предстоящем финальном поединке чемпионата мира – 2022 в Катаре, в котором южноамериканский коллектив сразится с командой Франции.

«Гений Месси будет заметен. Он с каждой игрой прибавляет. И команда в нём чувствует лидера», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Специалист считает, что звёздный аргентинец способен шикарным образом отвлекать оборону соперника, стягивая на себя нескольких игроков команды.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00.