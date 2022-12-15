Рабио и Упамекано вернулись к тренировкам в общей группе

Фанаты сборной Франции получили хорошие новости перед финалом чемпионата мира. Два игрока основного состава вернулись к тренировкам.

Речь идёт об Адриене Рабио и Дайо Упамекано. Оба футболиста из-за простуды пропустили полуфинальную встречу против сборной Марокко, однако, по информации RMC Sport, сегодняшнюю тренировку действующих чемпионов мира они провели в общей группе. Также сообщается, что Кингсли Коман по-прежнему из-за болезни недоступен Дидье Дешаму.

Напомним, что главный матч катарского мундиаля между сборными Франции и Аргентины пройдёт в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле.