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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ди Мария предсказал свой гол и победу Аргентины в финале чемпионата мира

21 Декабря 2022 • 03:18 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария в преддверии финального матча чемпионата мира – 2022 написал сообщение своей супруге, в котором пообещал выиграть трофей.

«Дорогая, я стану чемпионом мира. Это 100%. Я забью гол в финале. Насладись нашей игрой, мы скоро заберем кубок мира. Наша команда заслуживает этого», - написал полузащитник жене.

Ди Мария сдержал свое слово и забил один из голов Аргентины в ворота сборной Франции. Игровое время противостояния завершилось со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира по футболу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария
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