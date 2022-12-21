Ди Мария предсказал свой гол и победу Аргентины в финале чемпионата мира

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария в преддверии финального матча чемпионата мира – 2022 написал сообщение своей супруге, в котором пообещал выиграть трофей.

«Дорогая, я стану чемпионом мира. Это 100%. Я забью гол в финале. Насладись нашей игрой, мы скоро заберем кубок мира. Наша команда заслуживает этого», - написал полузащитник жене.

Ди Мария сдержал свое слово и забил один из голов Аргентины в ворота сборной Франции. Игровое время противостояния завершилось со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира по футболу.