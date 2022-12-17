Зеедорф сравнил игру Месси и Мбаппе

Известный в прошлом нидерландский футболист Кларенс Зеедорф поделился мнением о нападающих Килиане Мбаппе и Лионеле Месси, которые сыграют друг против друга в финале чемпионата мира – 2022.

«Мне нравится, как играет Килиан. Он проделывает огромную работу на поле. От любого его касания мяча можно ждать чего-то необычного. Мбаппе отличается стилем игры от Месси. Лео любить диктовать тон на каждом участке поля. Думаю, его вообще не стоит с кем-то сравнивать», - приводит слова Кларенса RMC Sport.

Финальный матч чемпионата мира Аргентина – Франция пройдет 18 декабря, начало – 18:00 мск.