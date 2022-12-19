​Месси поделился эмоциями от победы на чемпионате мира

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира - 2022, обыграв в финальном матче Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3. После игры своими эмоциями поделился звёздный нападающий Лионель Месси.

«Чемпионы мира! Сколько раз я мечтал об этом. Я так хотел этого, что до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо моей семье, всем, кто поддерживал меня, а также всем, кто верил в нас», - написал Месси в социальных сетях.

Также Лео подчеркнул, что этот успех является не индивидуальным, а командным достижением.

Напомним, что Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира – 2022.