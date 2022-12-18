Месси установил рекорд по сыгранным минутам на чемпионате мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча. Первый из них забил с пенальти сам Лионель, и случилось это на 23-й минуте матча.

Любопытно и даже символично, что на этой же минуте Лионель установил новый рекорд по сыгранным на чемпионате мира минутам - 2217 минут, что на одну больше, чем у Паоло Мальдини, который сыграл 2216 минут в рамках чемпионатов мира.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.