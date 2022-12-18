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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси установил рекорд по сыгранным минутам на чемпионате мира

18 Декабря 2022 • 19:16 Комментировать (1)
Аргентина
3:2
Франция
1 2.90 X 3.10 2 2.90
доп. время 2-й тайм

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча. Первый из них забил с пенальти сам Лионель, и случилось это на 23-й минуте матча.

Любопытно и даже символично, что на этой же минуте Лионель установил новый рекорд по сыгранным на чемпионате мира минутам - 2217 минут, что на одну больше, чем у Паоло Мальдини, который сыграл 2216 минут в рамках чемпионатов мира.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Паоло Мальдини
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Декабря 2022 в 19:20
Ого..
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160 мин
Аргентина Аргентина
Франция Франция
3
2
2.80 3.10 2.80
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