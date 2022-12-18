Месси - рекордсмен чемпионата мира по участию в голах

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча. Первый из них записал на свой счет сам Месси, который, как оказалось, сыграл уже четырнадцатый результативный матч в рамках чемпионатов мира - матч, в котором он либо забивал, либо ассистировал партнерам. Это абсолютный рекорд Мундиаля.

Напомним, что Месси проводит свой пятый чемпионат мира, он дебютировал в 2006 году.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.