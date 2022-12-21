Бывший капитан «Наполи»: «Марадона был бы доволен»

Джузеппе Брусколотти, бывший капитан «Наполи», в котором он выступал с 1972 по 1988 год, поделился своим мнением о прошедшем чемпионате мира, принесшем долгожданный триумф аргентинской сборной.

Брусколотти сожалеет, что Диего Марадона не дожил до этого момента, но, тем не менее, очень рад победе аргентинцев, за которых в Италии многие болели как за своих (в том числе из-за Марадоны также, ставшего иконой не только для аргентинского, но и для итальянского футбола - точно так же, как и Месси стал иконой испанского футбола, отыграв там столько лет).

- Конечно, болел за Аргентину. Из-за Диего. Марадоне понравилось бы эта победа. Но я высоко ценю и сборную Франции, я был уверен, что она будет в финале. Но болел в финале за Аргентину, - цитирует слова Брусколотти ITASportPress.