Кормильцев: «Сейчас весь мир радуется за Месси»

Бывший хавбек столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев отреагировал на триумф Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

«Сейчас весь мир радуется за Месси. И я тоже ставлю ему «лайки». Считаю, что футбольный бог существует, потому что он не мог не вознаградить титулом человека, который оставил такой след в истории», — говорит Кормильцев в интервью изданию «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, смотрелись на одном дыхании.

Напомним, что Аргентина стала трёхкратным чемпионом мира, а Месси выиграл награду лучшего футболиста катарского мундиаля.