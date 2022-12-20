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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кормильцев: «Сейчас весь мир радуется за Месси»

20 Декабря 2022 • 23:49 Комментировать (3)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший хавбек столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев отреагировал на триумф Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

«Сейчас весь мир радуется за Месси. И я тоже ставлю ему «лайки». Считаю, что футбольный бог существует, потому что он не мог не вознаградить титулом человека, который оставил такой след в истории», — говорит Кормильцев в интервью изданию «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, смотрелись на одном дыхании.

Напомним, что Аргентина стала трёхкратным чемпионом мира, а Месси выиграл награду лучшего футболиста катарского мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сергей Кормильцев
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Комментарии (3)
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KLINSMANN
20 Декабря 2022 в 23:55
Месси топчег!
Андрей Трунов
20 Декабря 2022 в 23:54
Да, и будет ещё долго радоваться!
KLINSMANN
20 Декабря 2022 в 23:55
Очень долго спору нет)
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