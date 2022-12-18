Маттеус: «Для меня Месси — футболист тысячелетия»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, который в данный момент представляет свою национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

Маттеус назвал 35-летнего Месси игроком тысячелетия, так как он демонстрирует высочайший уровень игры на протяжении очень долгого времени.

«Для меня Месси — футболист тысячелетия, потому что доставляет удовольствие своей игрой мне и другим любителям футбола на протяжении последних 17-18 лет», — цитирует Маттеуса Sportbuzzer.

Напомним, сегодня, 18 декабря, сборная Аргентины в финале чемпионата мира встретится с действующим победителем турнира Францией. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.